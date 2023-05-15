В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также за минувшие сутки российская ПВО сбила семь противорадарных ракет HARM, десять снарядов систем залпового огня HIMARS и 21 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В МИД России заявили, что такое решение британских властей нацелено на накачивание Киева оружием, оно ведет к эскалации ситуации в зоне спецоперации.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании направили Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы ВСУ могли наносить удары по городам России, в том числе по Крыму.

Он добавил, что речь идет о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий. По словам дипломата, ранее западные страны были более предусмотрительны, чтобы не поставлять на Украину подобное вооружение.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву