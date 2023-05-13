Лондон передал ракеты Киеву для ударов по российским городам – посол РФ

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Власти Великобритании направили Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы ВСУ могли наносить удары по городам России, в том числе по Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

Он добавил, что речь идет о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий. По словам дипломата, ранее западные страны были более предусмотрительны, чтобы не поставлять на Украину подобное вооружение.

В российском посольстве в Лондоне выразили сожаление, что Великобритания, которая не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, тем не менее играет в нем лидирующую роль в плане его затягивания и обострения.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В МИД России заявили, что такое решение британских властей нацелено на накачивание Киева оружием, оно ведет к эскалации ситуации в зоне спецоперации.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву