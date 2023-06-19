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09:10

Политика

Российская РСЗО "Торнадо-С" уничтожила HIMARS в ходе спецоперации

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российский расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа ликвидировал управляемой ракетой HIMARS американского производства. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

РСЗО "Торнадо-С" была создана на базе "Смерча". Она способна применять управляемые реактивные снаряды.

"Одной из таких управляемых ракет расчет <...> точным попаданием уничтожил <...> натовский HIMARS", – поделились в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинской армии.

Ранее стало известно, что ВСУ, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. По словам начальника пресс-центра группировки войск "Восток" подполковника Олега Чехова, мотострелковые бригады сорвали две атаки украинских войск в районе Новодонецкого.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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