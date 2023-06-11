Минпромторг подтвердил визит Мантурова в Херсонскую область

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров был в Херсонской области и на месте, по которому позже нанесли удар ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", – отметило ведомство.

Утром 10 июня ВСУ обстреляли пункты временного размещения людей на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Сальдо добавил, что в результате ударов ВСУ погибла женщина. По его информации, обстрелы совершаются с использованием английских ракет Storm Shadow.

Позже стало известно, что пострадавшие при ударе украинских войск по пункту временного размещения в Херсонской области получили ожоги и отравление угарным газом. По словам Сальдо, ситуация в Херсонской области находится на контроле у Владимира Путина.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам