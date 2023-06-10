Пострадавшие при ударе ВСУ по херсонскому ПВР получили ожоги и отравление угарным газом

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Пострадавшие при ударе украинских войск по пункту временного размещения в Херсонской области получили ожоги и отравление угарным газом. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

"Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть все-таки будет спасена, перебрасывают сейчас этих людей с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу", – уточнил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Сальдо, ситуация в Херсонской области находится на контроле у Владимира Путина.

"Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию", – сказал врио главы региона.

Утром 10 июня ВСУ обстреляли пункты временного размещения людей на Арабатской стрелке в Херсонской области. Сальдо добавил, что в результате ударов ВСУ погибла женщина. По его информации, обстрелы совершаются с использованием английских ракет Storm Shadow.

Ранее Сальдо сообщал, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попал детский лагерь на Арабатской стрелке в Херсонской области. По предварительным данным, ВСУ также применили ракеты Storm Shadow.

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам