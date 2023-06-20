Средства РЭБ подавили беспилотник на севере Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Средства радиоэлектронной борьбы смогли подавить и посадить беспилотный летательный аппарат в районе северного Крыма ночью 20 июня. Пострадавших и разрушений не было, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он также призвал жителей Крыма соблюдать спокойствие и доверять исключительно проверенной информации.

До этого сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, инцидент произошел в Мирном, на повороте с Евпаторийского шоссе.

Позже стало известно, что в автомобиле находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, его секретарь и охранник.

В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подтвердил, что в машине находились Епифанов и его коллеги. По его словам, после взрыва помощник вице-премьера не смог справиться с управлением, что привело к столкновению транспорта с забором. В данный момент все пострадавшие находятся в больнице.

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