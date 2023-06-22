ВСУ обстреляли мосты между Херсонской областью и Крымом – Сальдо

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские войска совершили обстрел мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты высокой дальности Storm Shadow. На мостах было повреждено дорожное покрытие, однако жертв среди людей нет, уточнил врио главы региона.

Сальдо пообещал, что проезд машин по мостам будет восстановлен в самом скором времени. На данный момент было временно организовано движение авто по резервному маршруту.

"Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится", – написал врио главы области в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Горловку в ДНР. Всего украинскими боевиками было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Информация о возможных пострадавших не приводилась.

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, согласно данным экспертиз, украинские силы обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО.

В украинском руководстве собирались взорвать Киевские мосты сразу после начала СВО