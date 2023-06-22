ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был произведен поздно вечером 21 июня. Всего украинскими боевиками было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), как уточнили в представительстве республики.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Горналь Суджанского района Курской области. Всего было выявлено 14 прилетов.

До этого глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО.

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Горловке