Село Горналь в Курской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Горналь Суджанского района, написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, было выявлено 14 прилетов.

"В одном из домов выбиты окна. Окажем помощь в восстановлении", – уточнил он.

Ранее Старовойт рассказал, что оперативная обстановка в Курской области значительно ухудшилась. Губернатор поделился, что за последние дни украинская армия начала чаще обстреливать территорию региона. Вооруженные силы и погрануправление области подавляют огневые точки ответными ударами.

До этого ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших не зафиксировали. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов пропало электричество.

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