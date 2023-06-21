10:19Происшествия
Село Горналь в Курской области попало под обстрел ВСУ
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины обстреляли село Горналь Суджанского района, написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, было выявлено 14 прилетов.
"В одном из домов выбиты окна. Окажем помощь в восстановлении", – уточнил он.
Ранее Старовойт рассказал, что оперативная обстановка в Курской области значительно ухудшилась. Губернатор поделился, что за последние дни украинская армия начала чаще обстреливать территорию региона. Вооруженные силы и погрануправление области подавляют огневые точки ответными ударами.
До этого ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших не зафиксировали. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов пропало электричество.
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