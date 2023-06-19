Число пострадавших после обстрела Валуек в Белгородской области выросло до 8

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Количество пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Валуйках Белгородской области выросло до 8. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали 8 человек", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу ребенка, у которого выявили перелом ключицы, а также мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, госпитализация потребовалась трем женщинам, у двоих из которых зафиксировали осколочные ранения, а у одной – контузию.

Еще три человека, продолжил Гладков, обратились за медицинской помощью самостоятельно. Губернатор подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях. Там были выбиты окна. Помимо этого, повреждения получили три легковых автомобиля.

Под обстрел украинской армии также попал хутор Балки Шебекинского округа. Пострадавших в результате происшествия не выявили. Однако осколками снаряда было повреждено остекление в одном частном домовладении, а также линия электропередачи.

Ранее было известно о семи пострадавших в Валуйках в результате обстрела со стороны ВСУ. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, поделился Гладков.

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