Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под удар Вооруженных сил Украины попал хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области. Пострадавшие не выявлены, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов повреждения получили два частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка", – уточнил он.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы прибыли на место случившегося. Они ведут подомовой обход.

До этого ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Новопетровка Белгородской области. Они сбросили три взрывных устройства на территорию населенного пункта. Гладков подчеркнул, что пострадавших нет, были повреждены один автомобиль с прицепом и трактор.

Ранее украинские боевики обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждения получили несколько частных жилых домовладений.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. При этом 14 июня стало известно, что ВС РФ уничтожили позиции украинской армии, с которых ведется атака по населенным пунктам Белгородской области.

Город Волноваха попал под мощный обстрел в ДНР 20 июня