В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание в Белгороде, произошло возгорание. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", – написал он.

По его словам, на месте происшествия находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Ранее беспилотник влетел в жилой дом в Воронеже. По данным СМИ, целью БПЛА являлся местный авиационный завод, однако его управление удалось подавить с помощь средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) .

В результате инцидента травмы получили не менее трех человек. По информации губернатора, у пострадавших зафиксировали ранения осколками. От госпитализации они отказались.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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