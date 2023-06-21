Экспертизы показали, что ВСУ обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО – Бастрыкин

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Украинские боевики обстреливают Донбасс из всех видов реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, отметив, что это подтверждают результаты экспертиз.

По его словам, специалисты провели экспертизы осколков вражеских снарядов.

"Их результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Бастрыкин обратил внимание, что противник использует как советские, так и западные артиллерийские установки.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил, что после применения установок HIMARS и Storm Shadow за пределами проведения спецоперации РФ на Украине последует незамедлительный ответ – будут наноситься удары по центрам принятия решений Киева. Он также отметил, что это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

До этого сообщалось, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КАМАЗ".



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