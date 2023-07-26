Посольство РФ в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 техсотрудников

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Российское посольство в Кишиневе сократят до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ, передает ТАСС.

Он добавил, что об этом власти Молдавии уведомили представителя посольства РФ утром 26 июля.

Во вторник, 25 июля, сообщалось, что МИД Молдавии вызовет посла РФ Олега Васнецова для дачи разъяснений в отношении обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Подобный вывод сделали журналисты портала Insider и Jurnal TV после того, как насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок.

В среду, 26 июля, глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил, что республика сократит численность персонала посольства РФ. По его словам, "часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране". В МИД РФ назвали подобное решение разрушительным.