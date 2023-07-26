11:35Политика
В МИД РФ назвали разрушительным решение Молдавии сократить персонал посольства РФ
Фото: depositphotos/JaneUK
Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность посольства РФ в Кишиневе, это очередной шаг к разрушению отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа", – заявила Захарова.
Дипломат добавила, что решение является еще одним шагом к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима.
Ранее глава МИД Молдавии Николай Попеску объявил о сокращении персонала посольства РФ. По его словам, российские дипломаты "причастны к дестабилизации ситуации в стране".
Накануне стало известно о намерении МИД Молдавии вызвать посла РФ Олега Васнецова для дачи разъяснений по обвинениям в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже.
Ранее журналисты сделали вывод о шпионаже на основании 28 антенн и спутниковых тарелок на крыше посольства РФ в Кишиневе. По их словам, это больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
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