МИД РФ предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов

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РФ вынужденно ограничит деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Молдавии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что 14 августа в Москву прибыли сотрудники российских учреждений в Молдавии и члены их семей. Решение о высылке персонала посольства РФ, торгового представительства и центра науки и культуры ранее приняли молдавские власти.

"Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены", – заявили в МИД РФ.

На фоне этого граждан РФ и Молдавии предупредили, что сотрудники российского посольства не смогут оказать должный объем услуг и соблюсти установленные сроки. Работа торгпредства и центра науки и культуры будет ограничена.

Ответственность за произошедшее в МИД РФ возложили на властей Молдавии. Там подчеркнули, что решение Кишинева было необоснованным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя решение о высылке российских сотрудников из Молдавии, назвал действия Кишинева недружественными. Он заявил, что в стране поощряют русофобию и выразил сожаление с российской стороны.

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