Песков назвал решение Молдавии сократить число дипломатов РФ недружественным шагом

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Сокращение числа сотрудников посольства РФ в Молдавии является продолжением недружественной линии со стороны руководства Кишинева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии. Но само руководство рубит все канаты. Это плохо", – заявил представитель Кремля.

На фоне подобных заявлений со стороны молдавских властей Песков заявил о сожалении России. По его словам, подобное чувство страны вызвано тем, что Кишинев сознательно заводит взаимоотношения между двумя государствами в "жалкое состояние".

Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Путина заверил, что Россия не оставит высылку собственных дипломатов без ответа.

Молдавия огласила решение о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства 26 июля. Подобное решение в МИД страны объяснили "причастностью некоторых сотрудников посольства РФ к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Численность дипломатов российского посольства в Кишиневе планируют сократить до 10, технических сотрудников – до 15. Всего из страны вышлют 45 сотрудников российского ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подобные заявления, назвала их очередным шагом Молдавии к разрушению взаимоотношений между странами. Она заверила, что такие решения Кишинева не останутся без ответа Москвы.



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