Молдавия вышлет из страны 45 сотрудников посольства РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Посольство России в Молдавии покинут 45 его сотрудников, включая дипломатических представителей и технических специалистов. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

"Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии", – цитирует его ТАСС.

О намерении Молдавии сократить численность персонала российского посольства стало известно 26 июля. Подобное решение в МИД объяснили "причастностью некоторых сотрудников диппредставительства к дестабилизации обстановки в Молдавии".

Численность дипломатов российского посольства в Кишиневе планируют сократить до 10, технических сотрудников – до 15.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подобные заявления, назвала их очередным шагом Молдавии к разрушению взаимоотношений между странами. Она заверила, что такие решения Кишинева не останутся без ответа Москвы.



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