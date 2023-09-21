Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию из-за зерна

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Украина пообещала отозвать жалобу, которую направила на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО), из-за запрета на импорт зерна, сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, министр сельского хозяйства Украины сказал, что прекратит действия против Словакии, в частности, жалобу в ВТО и запрет на ввоз словацкой агропродукции в страну.

Также сообщается, что Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна. Запрет на импорт будет действовать до ее запуска.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Несмотря на это, Словакия до конца года продлила односторонний запрет на ввоз украинского зерна. Аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию. Украинское министерство экономики надеется, что три страны снимут запрет на поставку зерна и им не придется выяснять отношения в суде. Также в ведомстве отметили, что из-за одностороннего ограничения Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже несут потери из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

18 сентября сообщалось, что Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии (ЕК) по вопросу поставок украинского зерна. По словам источника в ЕС, эти страны не хотят работать в рамках платформы из-за осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках платформы, против них в ходе разбирательств в ВТО.



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