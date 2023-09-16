Словакия продлила действие эмбарго на поставку украинского зерна до конца года

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Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

Так, был продлен запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство отметило, что государство готово обеспечить транзит товаров с Украины в другие страны.

"Во время действия этого запрета мы будем сотрудничать с Европейской комиссией и государствами-членами, а также с нашими партнерами с Украины для поиска общеевропейского системного решения, которое позволит отменить односторонние запреты", – говорится в заявлении.

Ранее Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины.

В частности, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Европейской комиссией. В запрещенные на ввоз продукты включены семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед.

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