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Словакия может стать новым союзником России в случае победы бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на парламентских выборах. Такое мнение высказал обозреватель Джон Кэмпфнер в статье для The Guardian.

"Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо – того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану", – указано в сообщении.

Обозреватель считает, что вскоре внутри НАТО и ЕС может появиться "новый нарушитель спокойствия". По мнению журналиста, в случае избрания Фицо, есть вероятность разворота на 180 градусов в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает Украину.

Ранее экс-премьер Словакии обвинил западные СМИ в восхвалении украинских нацистов. Фицо заявил, что западные издания расстилают "красную дорожку" перед формированиями, подобными "Азову" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), а также поддерживают продвижение нацизма и топчут наследие Словацкого национального восстания.