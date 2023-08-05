Президент Словакии разрешила 9 гражданам страны вступить в ВСУ

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Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила 9 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей, передает teraz.sk.

Он уточнил, что с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года Чапутова вынесла 35 решений, из них 26 не разрешающих и 9 разрешающих нести военную службу в ВСУ.

Согласно местному закону, граждане могут вступать в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента Словакии.

Ранее наемник из Британии Гарри Роу, участвующий в боевых действиях на территории Украины, рассказал, что в его разведывательную группу входили британские, американские и австралийские наемники. Он признался, что в процессе перестрелки один из бойцов свернулся калачиком на полу и приготовился к сдаче в плен.

Также один из наемников из США, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что конфликт на Украине оказался намного страшнее войн в Ираке и Афганистане, где он также принимал участие. Он также пожаловался на низкое качество подготовки украинских солдат.

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