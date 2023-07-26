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Наемник из Британии Гарри Роу, участвующий в боевых действиях на территории Украины, рассказал о внезапной атаке российских военных на острове на реке Днепре. Об этом сообщает Times.

В разведывательную группу Роу входили британские, американские и австралийские наемники. По его словам, в дом, где они расположились, российские военнослужащие забросили дымовые и газовые гранаты.

Спасаясь от них, наемники сбежали через крышу здания и отступили к побережью. Роу также рассказал, что еще в процессе перестрелки один из бойцов свернулся калачиком на полу и приготовился к сдаче в плен.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области в рядах Вооруженных сил Украины больше всего преобладают польские наемники. От также сообщил об уничтожении диверсионной группы ВСУ, состоящей из зарубежных наемников, на линии фронта возле села Работино.



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