Словакия готова нарастить контингент НАТО в стране – посол РФ

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Военные объекты в Словакии адаптируются и модернизируются под присутствие Североатлантического альянса в стране. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова.

Согласно решению местных властей, на территории Словакии могут единовременно находиться до 3 тысяч военнослужащих НАТО. Кроме того, власти Братиславы неоднократно заявляли о готовности нарастить у себя контингент Альянса, добавил дипломат.

Помимо этого, по словам Братчикова, Словакия поставляет вооружение Украине, нарушая тем самым российско-словацкие соглашения о запрете на передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя.

По информации дипломата, Братислава передала Киеву 13 истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и "Куб", а также 5 вертолетов и 30 БМП-1.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины. Он подчеркнул, что такое решение принято на неопределенное время.

До этого министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передала украинской стороне очередную партию истребителей МиГ-29.

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