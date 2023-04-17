Премьер Словакии заявил, что Братислава приостановит импорт зерна с Украины

Фото: ТАСС/IMAGO/M. Popow

Словакия приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер, которого цитирует RT.

Он подчеркнул, что такое решение принято на неопределенное время. При этом его причину политик не указал.

Ранее Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года. Вслед за ней аналогичный запрет ввели и в Венгрии.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что решение польских властей ввести временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции является нарушением договоренностей двух стран.

СМИ сообщили, что из-за отказа Польши и Венгрии от импорта зерна Украина оказалась в тяжелом положении.

Венгрия закрыла границы для украинского зерна

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