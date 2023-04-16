Украина обвинила Польшу в нарушении договоренностей из-за запрета на импорт зерна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что решение польских властей ввести временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции является нарушением договоренностей двух стран. Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

Ранее власти Польши и Венгрии ввели запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня 2023 года. В Минсельхозе Венгрии уточнили, что до этого времени страна ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.

В свою очередь, в Минагрополитики Украины заявили, что ситуация украинских фермеров представляется более сложной, чем у их польских коллег.

Ведомство выступило с предложением создать новое соглашение, которое бы учитывало интересы всех стран. В Минагрополитики также заявили, что готовы к сотрудничеству с польской стороной в проведении тщательного расследования любых злоупотреблений, которые могли иметь место в этом вопросе.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Польша нанесла украинской стороне удар в спину, решив сократить импорт зерна из Украины на фоне протестов польских фермеров.

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