10 апреля, 19:13Политика
Экс-советник Кучмы назвал ударом в спину сокращение Польшей импорта украинского зерна
Фото: 123RF/fotokostic
Польша нанесла украинской стороне удар в спину, решив сократить импорт зерна из Украины на фоне протестов польских фермеров. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует (на Украине. – Прим. ред.), – это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша", – поделился Соскин.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава сильно сократила объемы ввозимого зерна из Украины, чтобы помочь польским фермерам.
Ранее журналист Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что присоединение Украины к польскому государству помогло бы стране эффективнее противодействовать российской стороне. Польские аналитики рекомендовали вернуться к формату Речи Посполитой. Подобное госустройство должно установиться после завершения боевых действий на Украине, считают в СМИ.
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