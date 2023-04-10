Экс-советник Кучмы назвал ударом в спину сокращение Польшей импорта украинского зерна

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Польша нанесла украинской стороне удар в спину, решив сократить импорт зерна из Украины на фоне протестов польских фермеров. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует (на Украине. – Прим. ред.), – это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша", – поделился Соскин.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава сильно сократила объемы ввозимого зерна из Украины, чтобы помочь польским фермерам.

Ранее журналист Томаш Гжегож Гроссе выразил мнение, что присоединение Украины к польскому государству помогло бы стране эффективнее противодействовать российской стороне. Польские аналитики рекомендовали вернуться к формату Речи Посполитой. Подобное госустройство должно установиться после завершения боевых действий на Украине, считают в СМИ.

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