Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В апреле в Польше под видом сборов могут проводиться провокации с биологическим оружием, направленные против РФ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он пояснил, что на сайте Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в анкете для обучаемых на специальных курсах обязательным условием является наличие опыта в исследованиях двойного назначения. С 24 по 26 апреля для них проведут онлайн-обучение и очную встречу в Польше.

"Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации", – сообщил он.

По словам генерал-лейтенанта, в рамках сборов ученые продолжат работу над закрытыми проектами на территории Украины и других стран. Ученых привлекут не только с Украины, но и из стран Средней Азии и Закавказья.

"Работы в этом направлении спланированы американской администрацией на период, по меньшей мере, до 2025 года", – добавил он.

Ранее Кириллов озвучил имена участников американских биопрограмм на Украине. Участие в процессах принимал в том числе профессор Эндрю Стэнли Пекос. Он был одним из ведущих консультантов в проекте Ю-Пи-2, в рамках которого разрабатывались способы применения геоинформационных систем, удаленного наблюдения и диагностики туляремии и сибирской язвы у людей и животных на Украине.



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