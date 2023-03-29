Грузия и Молдавия могут стать полигонами США по биооружию – Патрушев

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США нацелены не только на Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия, но и на Грузию, Молдавию и некоторые государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо поднимать на обсуждение темы обеспечения биологической безопасности. Секретарь Совбеза указал, что в рамках ШОС следует установить регулярные консультации по биобезопасности. У России имеются доказательства биологической деятельности США на Украине, добавил он.

"В районах Тернополя, Одессы, Харькова, Николаева отмечались инфекционные вспышки в непосредственной близости от институтов, где изучались возбудители заболеваний – геморрагическая лихорадка, холера, свиной грипп, гепатит А, ботулизм", – пояснил Патрушев.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что под видом биолабораторий США на Украине работали объекты Североатлантического альянса. Она уточнила, что там было организовано около 400 американских лабораторий двойного назначения. Как показало расследование, США изучали способы управления распространением эпидемий.

Ранее Минобороны РФ помогло остановить деятельность американских биолабораторий на Украине. Как утверждает начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, Пентагон переносит исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.

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