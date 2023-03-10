СК РФ изучит данные Минобороны о военно-биологической деятельности других стран на Украине

Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Следственный комитет России изучит новые данные Минобороны РФ о возможной причастности других стран к разработке на Украине компонентов биологического оружия, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В частности, будут изучены данные о возможной причастности к этому граждан США.

Ранее глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что у министерства обороны есть информация об украинских участниках биологических программ двойного назначения.

Сейчас Следственный комитет РФ проверяет на причастность к этим программам 10 американских граждан, а также некоторых должностных лиц украинского оборонного ведомства, добавил Кириллов.

До этого в Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, затем исследования прекратили. Он заявил, что в этих лабораториях не разрабатывалось биологическое оружие.

США не смогли объяснить военно-биологическую деятельность на Украине – Гатилов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!