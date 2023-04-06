Заявления Зеленского по границе Украины и Польши требуют разъяснений – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал немного подождать, чтобы понять смысл высказываний украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в будущем у Украины и Польши не будет ни политических, ни экономических, ни исторических границ.

По словам представителя Кремля, если Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь необходимо разобраться. Если же он планирует идти по пути соседних стран и, например, объявить, что больше не будет украинского, а будет польский язык, такие прецеденты тоже были по соседству от Украины.

Песков заявил, что вряд ли это высказывание можно понять, поэтому нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями украинского президента.

Ранее Зеленский заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ. При этом, как уточнил украинский лидер, чтобы стереть границу между странами, Украине необходимо "одержать победу" и "немного пройти бок о бок" с Польшей.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу 5 апреля. Вместе с политиком в страну прибыла его супруга Елена Зеленская.



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