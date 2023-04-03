Запад допускает причастность Польши или Украины к терактам на "Северных потоках" – СМИ

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Официальные должностные лица Запада допускают причастность властей Польши или Украины к диверсиям на трубопроводах "Северных поток" и "Северный поток – 2". Об этом пишет газета The Washington Post.

В издании уточнили, что Европа и НАТО не хотят добраться до истины при расследовании этой версии произошедшего на "Северных потоках". Информация о причастности польского или украинского правительства появилась на основании "первоначальных заключений германской стороны".

Кроме того, на встречах европейских политиков и представителей НАТО данную тему обходят стороной.

"Лидеры усматривают мало пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и найти неудобный ответ <...>", – цитирует газета неназванного европейского дипломата высокого ранга.

По мнению издания, дипломат своими словами подтвердил, что страны Запада хотят "замести" это дело для того, чтобы не принимать во внимание возможную причастность Украины или любого другого союзника.

Уточняется, в случае нахождения виновника теракта на "Северных потоках", это может не привести к прекращению поставок вооружения Украине.

Ранее глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что российскую сторону нужно привлечь к расследованию диверсий на "Северных потоках".

До этого Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию о международном расследовании подрывов на "Северных потоках". Акт не набрал необходимое число голосов – резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, остальные государства воздержались.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приложит все усилия для того, чтобы не дать "соскочить с крючка" национальным расследованиям диверсий на "Северных потоках".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" зафиксировали три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



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