ФСВТС рассматривает передачу Словакией Киеву МиГ-29 как недружественный акт

Фото: ТАСС/Jozef DurnГk/TASR via AP

Россия рассматривает передачу Киеву советских истребителей МиГ-29 в качестве недружественного акта. Об этом заявили в Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ).

"Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Вместе с тем в службе указали не незаконность подобных поставок, подчеркнув, что в соглашении между правительствами России и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года для осуществления поставок третьим лицам зафиксирована необходимость письменного разрешения от каждой из стран.

Поставки МиГ-29 украинской армии были одобрены словацким правительством 17 марта. Накануне стало известно, что первые четыре истребителя уже отправили на Украину.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя поставки МиГ-29 со стороны Словакии, сообщил, что подобное не стало неожиданностью для России. По его словам, в таком случае РФ только увеличит число сбитых самолетов противника.

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