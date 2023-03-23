В МИД РФ прокомментировали передачу Словакией истребителей Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия увеличит статистику сбитых боевых самолетов на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя передачу Словакией истребителей МиГ-29 Киеву.

"Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, подобными шагами НАТО и Евросоюз подтверждают путь на эскалацию ситуации на Украине. Он добавил, что они хотят затянуть конфликт и "вести боевые действия до последнего украинца".

До этого министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Киеву передали первые истребители МиГ-29. Он также поблагодарил участников процесса и подтвердил передачу Украине остальных истребителей в течение нескольких недель.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup. Исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер добавил, что с этим решением были ознакомлены и согласны президент страны и спикер парламента.

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