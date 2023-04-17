10:20Политика
Словакия передала Украине новую партию истребителей МиГ-29
Фото: 123RF/jvdwolf
Словакия передала украинской стороне новую партию истребителей МиГ-29. Об этом рассказал словацкий министр обороны Ярослав Надь.
"Тринадцать МиГов уже на Украине", – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Надь добавил, что четыре истребителя перевезли украинские пилоты еще в марте. Девять остававшихся были переброшены на Украину по земле.
До этого в Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что Москва рассматривает передачу Киеву советских истребителей МиГ-29 в качестве недружественных действий.
В службе подчеркнули незаконность подобных поставок, отметив, что в соглашении между правительствами РФ и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года для осуществления поставок третьим лицам прописана необходимость письменного разрешения от каждого из государств.
Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!