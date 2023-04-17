Словакия передала Украине новую партию истребителей МиГ-29

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Словакия передала украинской стороне новую партию истребителей МиГ-29. Об этом рассказал словацкий министр обороны Ярослав Надь.

"Тринадцать МиГов уже на Украине", – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Надь добавил, что четыре истребителя перевезли украинские пилоты еще в марте. Девять остававшихся были переброшены на Украину по земле.

До этого в Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что Москва рассматривает передачу Киеву советских истребителей МиГ-29 в качестве недружественных действий.

В службе подчеркнули незаконность подобных поставок, отметив, что в соглашении между правительствами РФ и Словакии о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года для осуществления поставок третьим лицам прописана необходимость письменного разрешения от каждого из государств.

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