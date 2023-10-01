Экс-премьер Словакии заявил, что у жителей страны серьезнее проблемы, чем у Украины

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Словакия сейчас переживает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому не будет оказывать поддержку Киеву в военном плане. Об этом сообщил глава победившей на парламентских выборах партии "Направление – социальная демократия" (SMER) и бывший премьер республики Роберт Фицо, передает ТАСС.

"У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом решать эти серьезные проблемы", – заявил он.

При этом он добавил, что его партия все равно приложит усилия для того, чтобы начать мирные переговоры и завершить конфликт на Украине.

"Вы знаете нашу позицию: лучше 10 лет вести переговоры о мире, чем оставить ситуацию как есть. Через 10 лет мы будем находиться на том же месте, что сейчас", – отметил он.

Также экс-премьер Словакии подчеркнул, что республика будет готова оказывать гуманитарную помощь Украине и помогать в ее восстановлении.

Ранее обозреватель The Guardian Джон Кэмпфнер сообщил, что Словакия может стать новым союзником России в случае победы Роберта Фицо на парламентских выборах.

До этого экс-премьер Словакии обвинил западные СМИ в восхвалении украинских нацистов. Фицо заявил, что западные издания расстилают "красную дорожку" перед формированиями, подобными "Азову" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), а также поддерживают продвижение нацизма и топчут наследие Словацкого национального восстания.

Словакия может отказаться от поддержки киевского режима после парламентских выборов