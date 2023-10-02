Президент Словакии поручила экс-премьеру сформировать новое правительство

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Президент Словакии Зузана Чапутова поручила главе победившей на парламентских выборах партии "Направление – социальная демократия" (SMER) и экс-премьеру республики Роберту Фицо сформировать новый состав правительства страны. Трансляцию церемонии назначения вел телеканал TA3.

Фракция "Направление – социальная демократия" получила 22,94% голосов. У партии получилось обеспечить себе в парламенте 42 из 150 мест.

При этом Чапутова ранее уточняла, что мандат Фицо на формирование правительства будет ограничен по времени. В случае если он не сможет сформировать коалицию, то президент распорядится создать ее лидерам партий, которые получили меньшую поддержку от граждан.

Ранее Фицо сообщал, что Словакия в данный момент переживает более серьезные проблемы, чем Киев. В этой связи Братислава не будет оказывать поддержку Украине в военной сфере, уточнил он.

До этого журналист Джон Кэмпфнер писал, что Словакия может стать новым союзником Москвы в случае победы Фицо на парламентских выборах. По его словам, внутри НАТО и ЕС может появиться "новый нарушитель спокойствия".

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