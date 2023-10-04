В НАТО заявили о постепенном истощении запасов вооружения для Украины

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У Запада практически не осталось боеприпасов, которые можно было бы отправить на Украину, а склады в Европе в ближайшее время опустеют. Об этом на Варшавском форуме по безопасности сообщил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Как он утверждает, сейчас Украине поставляются системы вооружения и боеприпасы с почти пустых складов в Европе.

"Теперь дно бочки видно", – передает слова Бауэра об уменьшении запасов оружия CNN.

Несмотря на это, младший министр по делам ВС Великобритании Джеймс Хиппи на том же форуме заявил, что необходимо продолжить поставки вооружения Украине. По его словам, Западу нужно нарастить выпуск боеприпасов.

По данным источника, ВСУ обычно используют от 2 до 3 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов. По его словам, оборонное ведомство США имеет еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ.

Однако до этого президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Но американский лидер пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

В Белом доме заявили о неспособности долгосрочной поддержки Киева