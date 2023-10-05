Трамп предложил остановить поддержку Украины, пока Европа не сравняется с США по расходам

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Экс-президент США Дональд Трамп предложил американской администрации прекратить расходы на Украину, пока Европа не сравняется со Штатами по объему средств на поддержку Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины", – заявил он.

Трамп также добавил, что оценивает затраты США на помощь Украине в 175 миллиардов долларов. Он также заявил, что действующий американский президент Джо Байден должен настаивать на уравнивании вклада союзников из Европы с расходами США.

"Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?", – задался вопросом Трамп.

Ранее он позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что смог бы решить украинский конфликт за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей