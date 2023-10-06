План Путина по усталости Запада от помощи Киеву начал воплощаться в жизнь – СМИ

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План Владимира Путина, который сделал ставку на рост усталости западных стран от помощи Киеву, начал воплощаться в жизнь. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Украина не справляется с призывом в армию, ее экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе", – заявил экс-директор аналитического отдела ЦРУ по РФ Джордж Биба.

В статье напомнили, что крайне правая фракция от Республиканской партии в американской палате представителей не только выступила против, но и инициировала снятие с должности спикера Кевина Маккарти. Кроме того, в Словакии на парламентских выборах победила партия, которая намерена отказаться от помощи украинской стороне.

В ФРГ, в свою очередь, популярность обрело правое политическое движение "Альтернатива для Германии", уточнили в материале. Лидеров движения обвиняют в связях с Москвой.

Авторы статьи также напомнили, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал неспособность ЕС оказывать помощь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому без участия Вашингтона. Все это, продолжили в публикации, может стать причиной переломного момента, когда поддержка Украины со стороны западных стран резко сократится или даже иссякнет.

Ранее историк Хал Брэндс выразил мнение, что Зеленский оказался в патовой ситуации из-за предполагаемого сокращения помощи со стороны Штатов. По его словам, даже при самом удачном исходе "самоустранение" США повлечет за собой постепенную сдачу позиций. В этой связи Киев будет вынужден запросить мира на невыгодных условиях, считает эксперт.

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