Путин призвал страны СНГ создать независимую от влияния извне финансовую инфраструктуру

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Странам СНГ необходимо создать устойчивую и независимую от внешнего влияния финансовую инфраструктуру. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств Содружества.

По его словам создание подобной финансовой инфраструктуры является важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков. Кроме того, необходимо расширить использование национальных валют во взаимных расчетах.

Президент подчеркнул, что РФ готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, будет собрано около 134–135 миллионов тонн зерна в этом году.

Это, по мнению Путина, значит, что в стране очень большой экспортный потенциал. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы, уточнил президент.

Отмечается, что экспорт зерновых будет, как в прошлом году, не менее 50–60 миллионов тонн. Он также напомнил, что в 2022 году собрали исторически рекордный урожай – 158 миллионов тонн.

На заседании глава государства также заявил, что у России укрепляются фундаментальные условия для развития отношений со странами СНГ. Он объяснил, что имеет в виду прежде всего состояние экономики РФ на данный момент.

Между тем, по информации Путина, ведущие экономики ЕС ушли в минус, но Россия не радуется этому, а лишь констатирует данный факт. Подобное он назвал рецессией.

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