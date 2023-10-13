Путин заявил, что РФ не "зубоскалит" в связи с рецессией в Европе

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Ведущие экономики ЕС ушли в минус, но Россия не радуется этому, а лишь констатирует данный факт, сообщил Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

"Это рецессия. Мы не радуется этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет. Нет, но просто констатируем", – сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что у России нет цели сократить подачу энергоносителей в Европу, страны сами отказываются от поставок.

Российский лидер обратил внимание, что РФ при этом уходит на более перспективные рынки, а европейские страны сталкиваются с повышением цен. Путин подчеркнул, что Запад и Европа сами стали вводить ограничения, которые создали им дополнительные проблемы. При этом решить они пока их не могут, добавил он.

Президент РФ сделал акцент на том, что лидеры этих стран должны понимать последствия отказа от поставок. Путин объяснил, что необходимо всегда учитывать объемы добычи и потребления.

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