Эксперт заявил, что РФ еще может быть балансирующим поставщиком газа в Европе

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Европейские страны пытаются заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов Америки, однако их объемы не такие большие, поэтому Россия до сих пор может быть балансирующим поставщиком газа в Европе. Об этом сообщил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

"Спрос на газ в Европе вряд ли опустится ниже 300 миллиардов кубометров в год, это точка отсечения. За счет чего европейцы будут удовлетворять потребность в газе – вопрос", – цитирует РИА Новости Капитонова.

Эксперт считает, что бывает холодная зима и пиковый спрос. По ее мнению, к долгосрочным контрактам с Россией никто возвращаться не будет, однако РФ может быть балансирующим поставщиком.

Капитонов добавил, что в этом году Россия сможет поставить Европе, не учитывая Турцию, порядка 27 миллиардов кубометров газа.

Ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Евросоюзу придется для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий.

По ее словам, е Евросоюза в этом году есть все необходимо, чтобы избежать энергетического кризиса зимой.

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