Министр экономики ФРГ предрек остановку немецкой промышленности без российского газа – СМИ

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Если соглашение между Россией и Украиной о транзите газа не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года, то промышленности ФРГ угрожает остановка. Такое мнение высказал министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек в статье для Bloomberg.

Хабек предостерег чиновников страны на экономической конференции в Германии. По его словам, следует избегать иллюзий, что с экономикой страны ничего не произойдет в случае отказа от соглашения.

"Никто точно не может сказать, как будут развиваться события. Поэтому дополнительные мощности, в том числе планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии, который встретил противодействие со стороны местных жителей и экологов, будут иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе", – сказал Хабек.

Уточняется, что согласно европейским правилам распределения бремени, в случае потенциальной нехватки газа, ФРГ должна будет экспортировать топливо другим странам для компенсации дефицита. При этом производителям Германии придется самим ограничивать или сокращать собственные поставки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность хранить газ в подземных газовых хранилищах на Украине. Согласно данным Bloomberg, европейские чиновники рассматривают вариант размещения топлива в Бильче-Волицко-Угерском хранилище в 96 километрах от границы с Польшей.

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