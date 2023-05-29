Эксперт объяснил, почему цены на газ снижаются в Европе

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Очень высокие цены на газ в Европе в 2022 году были связаны с ожиданиями предполагаемого дефицита в зимний период, однако на данный момент у европейских потребителей существует уверенность в поставках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова.

В четверг, 25 мая, котировки июньских газовых фьючерсов по индексу TTF впервые за два года упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это в 13 раз меньше рекордных показателей первых дней весны 2022 года – 3 892 доллара за тысячу кубометров.

Сейчас для газового рынка в Европе, отметил Колобанов, сложились несколько благоприятных факторов. Так, на фоне введенных мер экономии в регионе рухнуло потребление газа, благоприятная погода прошедшей зимой и весной помогла сохранить объемы в подземных хранилищах газа (ПХГ). При этом жара, требующая больше энергии для кондиционеров, еще не началась. Появилось несколько СПГ-терминалов, а спрос на дешевый природный газ (СПГ) в Азии не восстановился до предполагаемых показателей, уточнил эксперт.

"Также важным фактором является очень существенное сокращение поставок газа из России, в связи с чем снизились геополитические риски, связанные с их внезапным прекращением, которые также давали свой вклад в поддерживаемую высокую цену на газ", – отметил Колобанов.

В этой связи он не исключил, что котировки могут упасть еще ниже. При этом эксперт напомнил, что потенциал производства СПГ в мире значительно за прошедший год не вырос, поэтому при расширении спроса за счет его роста в Азии, жары и безветрия в Европе, цена на газ может опять увеличиться.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что падение цен на газ в Европе связано с межсезоньем. Он обратил внимание на тот факт, что прошедшая зима была очень теплой, в связи с чем в подземных хранилищах сохранилось много газа. Поэтому европейский рынок успокоился, цены опустились.