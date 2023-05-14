Аналитик спрогнозировал возможный рост цен на газ в Европе из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цены на газ в Европе могут вырасти до 600–800 долларов за тысячу кубометров из-за жары или похолодания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика Сергея Кауфмана.

"Стоимость газа в начале отопительного сезона в первую очередь будет зависеть от погодных условий", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что если аномалий в погоде не произойдет, то цены составят 200–300 долларов. По словам аналитика, на сегодняшний день поставки сжиженного природного газа высокие, однако спрос от Китая не возрос.

Кауфман указал, что нефтегазовые компании, которые зависят от рыночных цен, зафиксируют снижение прибыли в 2023 году.

До этого правительство России одобрило соглашение между РФ и Китаем, касающееся поставок газа по дальневосточному маршруту. Следующим шагом станет внесение документа в Госдуму. Уточнялось, что орган рассмотрит постановление и примет решение о его ратификации.

Ранее СМИ сообщали, что Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года. По данным прессы, отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов.

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