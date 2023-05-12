Кабмин РФ одобрил соглашение с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России одобрило соглашение между РФ и Китаем, касающееся поставок газа по дальневосточному маршруту. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет одобрить соглашение между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года", – следует из постановления.

Следующим шагом станет внесение документа в Госдуму. Орган рассмотрит постановление и примет решение о его ратификации.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские компании имеют возможности для удовлетворения потребностей Китая в вопросах энергетического сектора. Согласно прогнозам, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит по меньшей мере 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.



Новости часа: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай