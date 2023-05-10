Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:12

Экономика

Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей за газ на сумму 600 млн долларов – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", – сообщил собеседник агентства.

В материале издания отмечается, что отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе.

Ранее Турция обращалась к "Газпрому" с просьбой отсрочить платежи за газ в октябре 2022 года. Сообщалось, что власти также намеревались достичь соглашения о скидке на природный российский газ. По информации СМИ, Турция хотела закупать российский газ на 25% дешевле.

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика