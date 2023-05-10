Турция договорилась с РФ об отсрочке платежей за газ на сумму 600 млн долларов – СМИ

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Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", – сообщил собеседник агентства.

В материале издания отмечается, что отсрочки турецких энергетических платежей перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе.

Ранее Турция обращалась к "Газпрому" с просьбой отсрочить платежи за газ в октябре 2022 года. Сообщалось, что власти также намеревались достичь соглашения о скидке на природный российский газ. По информации СМИ, Турция хотела закупать российский газ на 25% дешевле.

