Турция попросила "Газпром" об отсрочке платежей за поставки газа

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Турецкая сторона просит "Газпром" об отсрочке платежей и добивается скидки на газ из РФ. Об этом пишет Financial Times.

Глава министерства финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати отметил, что страна покупает у России большое количество газа. Сейчас Анкаре необходима отсрочка по оплате, добавил он. Турция также надеется получить скидку. Небати выразил уверенность, что "Газпром" пойдет навстречу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Эрдоган отметил, что через него можно будет поставлять газ в Европу.

Об идее создания в Турции газового хаба Путин рассказал Эрдогану на встрече в Астане 13 октября. Тогда российский лидер отметил, что этот хаб мог бы стать не только площадкой поставок, но и определения цены.

О возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря президент РФ заявил на форуме "Российская энергетическая неделя" днем ранее. По его словам, газовый хаб в Турции можно сделать главным для поставки российского топлива. Путин выразил мнение, что на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.



Эрдоган поддержал предложение Путина о создании международного газового хаба в Турции

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