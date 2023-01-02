02 января, 22:38Экономика
Турция не будет вводить ограничения на газовом хабе – Минэнерго
Фото: depositphotos/63ru78
Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез пообещал, что турецкая сторона не будет вводить ограничения на создаваемом в Стамбуле газовом хабе. Об этом пишет ТАСС.
Так министр ответил на вопрос о том, как газовый хаб будет работать в условиях санкций против России.
"Благодаря этой платформе мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения", – заверил он.
19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании международного газового хаба в стране. Через распределительный пункт топливо можно будет поставлять в Европу.
В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков описал работу по созданию газового хаба в Турции. По словам специалиста, Россия должна начать переговоры с компаниями Европы для того, что удостовериться в их готовности покупать российских газ через Турцию.
Он подчеркнул, что создание хаба подразумевает приход дополнительных объемов газа в Турцию.
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